Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП

Премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в результате автомобильной аварии в районе Кракова.
По предварительным данным, сразу в несколько машин правительственного кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.
Премьер доставлена в больницу для осмотра. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны, сообщает РИА Новости.
Премьер доставлена в больницу для осмотра. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны, сообщает РИА Новости.
Film ze strony fb/FaktyOswiecim.— ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 10 февраля 2017 г.
Wypadek Premier Beaty Szydło. pic.twitter.com/lofkRIwapQ
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