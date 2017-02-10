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  • 10.02, 23:45

Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП

3 комментария

Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП

<nobr>Премьер-министр</nobr> Польши госпитализирована после ДТП

Премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в результате автомобильной аварии в районе Кракова.

По предварительным данным, сразу в несколько машин правительственного кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.

Премьер доставлена в больницу для осмотра. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны, сообщает РИА Новости.

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