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  • 10.02, 23:45

Астраханский водитель оштрафован за высадку школьницы из маршрутки в мороз

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Астраханский водитель оштрафован за высадку школьницы из маршрутки в мороз

Астраханский водитель оштрафован за высадку школьницы из маршрутки в мороз

Водитель маршрутного такси, который высадил школьницу в четырех километрах от поселка Началово в Астраханской области, оштрафован. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры региона Юлия Свитина.

По словам Свитиной, водитель и владелец маршрутки признаны виновными по административной статье «Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением правил обеспечения безопасности». Водитель оштрафован на 1,5 тыс. рублей, перевозчик — на 25 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Водитель под надуманным предлогом высадил девочку вечером около АЗС в 10-градусный мороз, в четырех километрах от поселка. Домой школьницу подвезли знакомые по просьбе ее матери.

В последнее время в России регулярно отмечаются случаи высадки школьников из общественного транспорта в холодную погоду. Последний такой случай произошел в Воронежской области в январе. Тогда водитель автобуса высадил 14-летнюю школьницу в мороз в чужом населенном пункте.

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