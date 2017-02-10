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  • 10.02, 23:46
Певица Ёлка станет гостьей программы «Однажды…» на НТВ. артисты, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Певица Ёлка станет гостьей программы «Однажды…» на НТВ

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Певица Ёлка станет гостьей программы «Однажды…» на НТВ

Певица Ёлка станет гостьей программы «Однажды…» на НТВ

Певица Ёлка станет гостьей программы «Однажды…» на НТВ

    В субботу, 11 февраля, гостьей программы «Однажды…» Сергея Майорова станет популярная певица Ёлка.

    Сегодня певица Ёлка собирает огромные залы, ее песни одна за другой становятся хитами. А еще Ёлка стала членом жюри музыкального шоу «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.

    Но только Сергею Майорову она расскажет, как однажды в музыкальном училище ей намекнули на отсутствие таланта. Но всем наперекор Лиза уехала из родного Ужгорода покорять Москву, тот самый «Город обмана», о котором пела в своем первом громком хите. Несколько лет она пела в подпольных столичных клубах, пережила потерю близкого человека, но все равно двигалась к большой мечте.

    Историю успеха и неудач, взлетов и падений Ёлки НТВ покажет 11 февраля в 16:20 в программе «Однажды…».

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