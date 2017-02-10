Туристический Петербург начинает зазывать французов

Чиновники Смольного прорубили очередное окно в Европу.

На Елисейских полях в центре Парижа открывается офис Санкт-Петербурга. В представительстве французам расскажут об известных исторических местах в Северной столице и новых маршрутах, а также о матчах предстоящего чемпионата мира по футболу.



Пока самым популярным местом среди парижан стал Главный штаб Эрмитажа, где хранится богатая коллекция картин французских импрессионистов.



С появлением офиса комитет по туризму планирует привлечь в город на Неве еще больше путешественников. Ожидается, что информационное окно будет интересно и бизнесу.



В этом году откроется еще десять офисов Visit Petersburg по всему миру, в том числе в Китае, Индии и Италии.