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  • 10.02, 23:46
Туристический Петербург начинает зазывать французов. Париж, Санкт-Петербург, Франция, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Туристический Петербург начинает зазывать французов

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Туристический Петербург начинает зазывать французов

Туристический Петербург начинает зазывать французов

    Чиновники Смольного прорубили очередное окно в Европу.

    На Елисейских полях в центре Парижа открывается офис Санкт-Петербурга. В представительстве французам расскажут об известных исторических местах в Северной столице и новых маршрутах, а также о матчах предстоящего чемпионата мира по футболу.

    Пока самым популярным местом среди парижан стал Главный штаб Эрмитажа, где хранится богатая коллекция картин французских импрессионистов.

    С появлением офиса комитет по туризму планирует привлечь в город на Неве еще больше путешественников. Ожидается, что информационное окно будет интересно и бизнесу.

    В этом году откроется еще десять офисов Visit Petersburg по всему миру, в том числе в Китае, Индии и Италии.

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