Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео

Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в московском аэропорту Внуково, избил сотрудника авиакомпании «Победа». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что пассажир опоздал на самолет Москва — Челябинск и попытался вернуть потраченные на билет деньги. Получив отказ, мужчина вышел из себя, плюнул в сотрудника авиакомпании и несколько раз его ударил, после чего скрылся.
Пострадавший обратился за медицинской помощью и подал заявление в правоохранительные органы.
Авиакомпания «Победа» в связи с инцидентом призвала депутатов Госдумы ускорить введение черных списков и уголовной ответственности для дебоширов.
Пострадавший обратился за медицинской помощью и подал заявление в правоохранительные органы.
Авиакомпания «Победа» в связи с инцидентом призвала депутатов Госдумы ускорить введение черных списков и уголовной ответственности для дебоширов.
Комментарии