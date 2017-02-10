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  • 10.02, 23:45
Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео. авиакомпании, аэропорт Внуково, аэропорты, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео

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Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео

Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео

Во Внуково пассажир избил сотрудника авиакомпании: видео

    Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в московском аэропорту Внуково, избил сотрудника авиакомпании «Победа». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    Отмечается, что пассажир опоздал на самолет Москва — Челябинск и попытался вернуть потраченные на билет деньги. Получив отказ, мужчина вышел из себя, плюнул в сотрудника авиакомпании и несколько раз его ударил, после чего скрылся.

    Пострадавший обратился за медицинской помощью и подал заявление в правоохранительные органы.

    Авиакомпания «Победа» в связи с инцидентом призвала депутатов Госдумы ускорить введение черных списков и уголовной ответственности для дебоширов.

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