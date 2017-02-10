Памятный знак Колчаку в Петербурге испортили в третий раз

В Петербурге в очередной раз атаковали мемориальный знак Александру Колчаку.
На памятную доску знаменитому белогвардейцу вновь нанесли черную краску. Это уже третье нападение на адмирала. При этом впервые табличка была закрашена спустя сутки после установки.
Появление доски на Петроградской стороне вызвало бурную реакцию петербуржцев. Их возмутило, что в городе увековечили имя человека, который так и не был реабилитирован.
К властям было подано несколько исков. В итоге Смольнинский районный суд постановил демонтировать памятный знак. Однако его до сих пор не сняли. Более того, активисты рассказали журналистам, что намерены не только отмыть табличку от краски, но и обжаловать судебное решение.
Появление доски на Петроградской стороне вызвало бурную реакцию петербуржцев. Их возмутило, что в городе увековечили имя человека, который так и не был реабилитирован.
К властям было подано несколько исков. В итоге Смольнинский районный суд постановил демонтировать памятный знак. Однако его до сих пор не сняли. Более того, активисты рассказали журналистам, что намерены не только отмыть табличку от краски, но и обжаловать судебное решение.
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