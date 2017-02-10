Куба
Куба 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.02, 23:47
Памятный знак Колчаку в Петербурге испортили в третий раз. Санкт-Петербург, вандализм, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Памятный знак Колчаку в Петербурге испортили в третий раз

комментировать

Памятный знак Колчаку в Петербурге испортили в третий раз

Памятный знак Колчаку в Петербурге испортили в третий раз

    В Петербурге в очередной раз атаковали мемориальный знак Александру Колчаку.

    На памятную доску знаменитому белогвардейцу вновь нанесли черную краску. Это уже третье нападение на адмирала. При этом впервые табличка была закрашена спустя сутки после установки.

    Появление доски на Петроградской стороне вызвало бурную реакцию петербуржцев. Их возмутило, что в городе увековечили имя человека, который так и не был реабилитирован.

    К властям было подано несколько исков. В итоге Смольнинский районный суд постановил демонтировать памятный знак. Однако его до сих пор не сняли. Более того, активисты рассказали журналистам, что намерены не только отмыть табличку от краски, но и обжаловать судебное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru