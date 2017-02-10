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  • 10.02, 23:46
Петербуржцы попросили губернатора не строить храм у Матисова канала. Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы попросили губернатора не строить храм у Матисова канала

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Петербуржцы попросили губернатора не строить храм у Матисова канала

Петербуржцы попросили губернатора не строить храм у Матисова канала

    Жители «Балтийской жемчужины» вновь выступили против строительства храма Дмитрия Солунского.

    Сегодня инициативная группа передала губернатору Петербурга около двух тысяч подписей, оставленных под обращением с просьбой не давать разрешения на возведение церкви Дмитрия Солунского на берегу Матисова канала. Люди настаивают: в микрорайоне достаточно культовых учреждений, а вот обещанная социальная инфраструктура (поликлиники и детские сады) отсутствует.

    Церковь Дмитрия Солунского решили построить в память о погибших во время теракта в небе над Синаем. Городские власти долго выбирали место для будущего храма. Пока не нашелся некий спонсор, готовый оплатить строительство базилики, но при условии, что она будет возведена рядом с «Балтийской жемчужиной».

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