Петербуржцы попросили губернатора не строить храм у Матисова канала

Жители «Балтийской жемчужины» вновь выступили против строительства храма Дмитрия Солунского.
Сегодня инициативная группа передала губернатору Петербурга около двух тысяч подписей, оставленных под обращением с просьбой не давать разрешения на возведение церкви Дмитрия Солунского на берегу Матисова канала. Люди настаивают: в микрорайоне достаточно культовых учреждений, а вот обещанная социальная инфраструктура (поликлиники и детские сады) отсутствует.
Церковь Дмитрия Солунского решили построить в память о погибших во время теракта в небе над Синаем. Городские власти долго выбирали место для будущего храма. Пока не нашелся некий спонсор, готовый оплатить строительство базилики, но при условии, что она будет возведена рядом с «Балтийской жемчужиной».
Церковь Дмитрия Солунского решили построить в память о погибших во время теракта в небе над Синаем. Городские власти долго выбирали место для будущего храма. Пока не нашелся некий спонсор, готовый оплатить строительство базилики, но при условии, что она будет возведена рядом с «Балтийской жемчужиной».
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