Сотни волонтеров прибыли на помощь выбросившимся китам в Новой Зеландии

В Новой Зеландии сегодня произошла природная трагедия, которая вновь заставила множество ученых по всему миру погрузиться в одну из самых загадочных тайн животного царства: на побережье выбросились сразу более 400 китов.
То, что случилось дальше, поневоле заставляет вспомнить о том, что человек — не просто существо из отряда млекопитающих. В этом мы с дельфинами похожи. Как и в том, что они, как известно, тоже умеют плакать.
Ежегодно на берегах Новой Зеландии находят около трех с половиной сотен морских млекопитающих. А сейчас разом выбросились 416 особей. Национальная катастрофа. Сотни фермеров, школьников и туристов бросили пятничные дела, чтобы помочь китам.
В причинах бедствия пытаются разобраться эксперты со всего мира. Зоологи уточняют: выбросились гринды — это их называют и черными дельфинами, и зубастыми китами. Как все морские млекопитающие, они передвигаются стаями. И иногда — выбрасываются на берег. Чаще — по одному или небольшими группами. Причиной настолько массового случая могла стать лишь аномалия.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Ежегодно на берегах Новой Зеландии находят около трех с половиной сотен морских млекопитающих. А сейчас разом выбросились 416 особей. Национальная катастрофа. Сотни фермеров, школьников и туристов бросили пятничные дела, чтобы помочь китам.
В причинах бедствия пытаются разобраться эксперты со всего мира. Зоологи уточняют: выбросились гринды — это их называют и черными дельфинами, и зубастыми китами. Как все морские млекопитающие, они передвигаются стаями. И иногда — выбрасываются на берег. Чаще — по одному или небольшими группами. Причиной настолько массового случая могла стать лишь аномалия.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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