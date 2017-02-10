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  • 10.02, 23:47

На Алтае собака несколько дней согревала брошенного на морозе ребенка

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На Алтае собака несколько дней согревала брошенного на морозе ребенка

На Алтае собака несколько дней согревала брошенного на морозе ребенка

Прокуратура Алтайского края настаивает на лишении родительских прав женщины, которая оставила на холоде своего сына и пропала на долгое время.

Местная жительница обрекла своего ребенка на верную смерть, но двухлетнего малыша спасла собака, которая согревала его теплом своего тела.

Инцидент произошел в Локтевском районе края в январе. Женщина оставила мальчика на неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды. Мать мальчика ушла на несколько дней, сообщается на сайте прокуратуры.

Замерзшего ребенка, которого согревала собака, обнаружил случайный прохожий. Малыша доставили в больницу, где ему оказывают помощь. После того как мальчика обнаружили, мать еще несколько дней не возвращалась домой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося в Алтайском крае. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны были проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями. Между тем прокуратура может передать СК дело в отношении матери ребенка. Соответствующий запрос от следователей уже был направлен, сообщается на сайте СК.


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