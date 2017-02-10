На Алтае собака несколько дней согревала брошенного на морозе ребенка

Прокуратура Алтайского края настаивает на лишении родительских прав женщины, которая оставила на холоде своего сына и пропала на долгое время.
Местная жительница обрекла своего ребенка на верную смерть, но двухлетнего малыша спасла собака, которая согревала его теплом своего тела.
Инцидент произошел в Локтевском районе края в январе. Женщина оставила мальчика на неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды. Мать мальчика ушла на несколько дней, сообщается на сайте прокуратуры.
Замерзшего ребенка, которого согревала собака, обнаружил случайный прохожий. Малыша доставили в больницу, где ему оказывают помощь. После того как мальчика обнаружили, мать еще несколько дней не возвращалась домой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося в Алтайском крае. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны были проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями. Между тем прокуратура может передать СК дело в отношении матери ребенка. Соответствующий запрос от следователей уже был направлен, сообщается на сайте СК.
Инцидент произошел в Локтевском районе края в январе. Женщина оставила мальчика на неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды. Мать мальчика ушла на несколько дней, сообщается на сайте прокуратуры.
Замерзшего ребенка, которого согревала собака, обнаружил случайный прохожий. Малыша доставили в больницу, где ему оказывают помощь. После того как мальчика обнаружили, мать еще несколько дней не возвращалась домой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося в Алтайском крае. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны были проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями. Между тем прокуратура может передать СК дело в отношении матери ребенка. Соответствующий запрос от следователей уже был направлен, сообщается на сайте СК.
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