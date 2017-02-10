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  • 10.02, 23:46
В Крыму решили установить второй памятник Рузвельту. Вторая мировая война, история, Крым, памятники, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Крыму решили установить второй памятник Рузвельту

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В Крыму решили установить второй памятник Рузвельту

В Крыму решили установить второй памятник Рузвельту

    В Крыму решили внести свой вклад в улучшение российско-американских отношений, причем зайти планируют издалека — с 1945 года. В Ялте, где в конце войны прошла знаменитая конференция с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта, планируют открыть памятник американскому президенту.

    Таким образом, курортная столица Крыма может стать рекордсменом по количеству памятников Рузвельту, причем не только среди российских городов.

    Пока в одной части небольшого музея Франклина Делано Рузвельта водят экскурсии, в другой — бережно протирают от пыли бюст 32-го американского президента. Экспозиция частная, открыта в старейшем отеле Ялты.

    Через полтора месяца памятник американскому президенту установят на ялтинской набережной — вместо лавочки, в двух шагах от моря. Это будет уже второй памятник американскому президенту на полуострове. Первый установлен возле Лидийского дворца, где проходила знаменитая конференция. Более того, у Франклина Делано Рузвельта в Ялте есть своя улица.

    Пожалуй, самые значимые памятники Ялтинской конференции — знаменитые крымские дворцы. Рузвельт жил в Лидийском, Черчилля поселили в Воронцовском. Сталин выбрал маленький и скромный — Юсуповский, говорил, что он «неброско шикарен». Однако главным было даже не это, а стратегическое расположение дворца: любой шаг англосаксов был под контролем.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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