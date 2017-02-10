В Крыму решили установить второй памятник Рузвельту

В Крыму решили внести свой вклад в улучшение российско-американских отношений, причем зайти планируют издалека — с 1945 года. В Ялте, где в конце войны прошла знаменитая конференция с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта, планируют открыть памятник американскому президенту.

Таким образом, курортная столица Крыма может стать рекордсменом по количеству памятников Рузвельту, причем не только среди российских городов.



Пока в одной части небольшого музея Франклина Делано Рузвельта водят экскурсии, в другой — бережно протирают от пыли бюст 32-го американского президента. Экспозиция частная, открыта в старейшем отеле Ялты.



Через полтора месяца памятник американскому президенту установят на ялтинской набережной — вместо лавочки, в двух шагах от моря. Это будет уже второй памятник американскому президенту на полуострове. Первый установлен возле Лидийского дворца, где проходила знаменитая конференция. Более того, у Франклина Делано Рузвельта в Ялте есть своя улица.



Пожалуй, самые значимые памятники Ялтинской конференции — знаменитые крымские дворцы. Рузвельт жил в Лидийском, Черчилля поселили в Воронцовском. Сталин выбрал маленький и скромный — Юсуповский, говорил, что он «неброско шикарен». Однако главным было даже не это, а стратегическое расположение дворца: любой шаг англосаксов был под контролем.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Олега Крючкова.