Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой

В Донбассе сегодня простились с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых. Он был известен под позывным Гиви, комбат погиб в среду в результате взрыва в собственном кабинете.
На орудийном лафете с подобающими герою ДНР почестями комбата провезли по центральным улицам Донецка. Как несколькими месяцами ранее, провезли его друга и боевого товарища Арсения Павлова. Гиви и похоронили рядом с Моторолой. За которого он обещал отомстить, однако сам стал жертвой покушения.
Военнослужащие и мирные жители, пенсионеры и студенты — общее горе в день прощания с Михаилом Толстых объединило несколько десятков тысяч человек. Несмотря на мороз, люди больше часа простаивали в очереди, чтобы лично возложить цветы в память о Гиви.
Жительница Донецка: «Вот какие хлопцы у нас гибнут. Со спины их стреляют. Гиви — как сынок. Как сынок он запомнился».
В заключительный третий день траура по Михаилу Толстых местным властям пришлось перекрыть движение по центральной улице города. Под гробовое молчание из здания оперы траурная процессия выдвинулась в сторону кладбища.
Территория кладбища была полностью оцеплена. За порядком следили не только сотрудники полиции, но и военные. Учитывая, при каких обстоятельствах погиб человек, с которым сегодня простились, такие повышенные меры предосторожности просто необходимы.
В день похорон Гиви появилась новая информация о ходе расследования гибели комбата. Сейчас сыщики рассматривают две основные версии.
Военнослужащие и мирные жители, пенсионеры и студенты — общее горе в день прощания с Михаилом Толстых объединило несколько десятков тысяч человек. Несмотря на мороз, люди больше часа простаивали в очереди, чтобы лично возложить цветы в память о Гиви.
Жительница Донецка: «Вот какие хлопцы у нас гибнут. Со спины их стреляют. Гиви — как сынок. Как сынок он запомнился».
В заключительный третий день траура по Михаилу Толстых местным властям пришлось перекрыть движение по центральной улице города. Под гробовое молчание из здания оперы траурная процессия выдвинулась в сторону кладбища.
Территория кладбища была полностью оцеплена. За порядком следили не только сотрудники полиции, но и военные. Учитывая, при каких обстоятельствах погиб человек, с которым сегодня простились, такие повышенные меры предосторожности просто необходимы.
В день похорон Гиви появилась новая информация о ходе расследования гибели комбата. Сейчас сыщики рассматривают две основные версии.
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