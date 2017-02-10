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  • 10.02, 23:47
Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой. ДНР, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой

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Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой

Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой

Убитого комбата ДНР Гиви похоронили рядом с его другом Моторолой

    В Донбассе сегодня простились с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых. Он был известен под позывным Гиви, комбат погиб в среду в результате взрыва в собственном кабинете.

    На орудийном лафете с подобающими герою ДНР почестями комбата провезли по центральным улицам Донецка. Как несколькими месяцами ранее, провезли его друга и боевого товарища Арсения Павлова. Гиви и похоронили рядом с Моторолой. За которого он обещал отомстить, однако сам стал жертвой покушения.

    Военнослужащие и мирные жители, пенсионеры и студенты — общее горе в день прощания с Михаилом Толстых объединило несколько десятков тысяч человек. Несмотря на мороз, люди больше часа простаивали в очереди, чтобы лично возложить цветы в память о Гиви.

    Жительница Донецка: «Вот какие хлопцы у нас гибнут. Со спины их стреляют. Гиви — как сынок. Как сынок он запомнился».

    В заключительный третий день траура по Михаилу Толстых местным властям пришлось перекрыть движение по центральной улице города. Под гробовое молчание из здания оперы траурная процессия выдвинулась в сторону кладбища.

    Территория кладбища была полностью оцеплена. За порядком следили не только сотрудники полиции, но и военные. Учитывая, при каких обстоятельствах погиб человек, с которым сегодня простились, такие повышенные меры предосторожности просто необходимы.

    В день похорон Гиви появилась новая информация о ходе расследования гибели комбата. Сейчас сыщики рассматривают две основные версии.

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