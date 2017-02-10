«Нальем водки»: российские биатлонисты решили пригласить французов в гости

Сборная России по биатлону планирует пригласить французскую команду в гости, чтобы за общим столом уладить конфликт между спортсменами. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Российский специалист посетовал на то, что «вокруг много разговоров, ситуация непростая» и негативный фон вокруг российской команды сказывается на психологическом состоянии спортсменов.
Александр Касперович: «Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются».
«Тренерам нальем водки», — в шутку добавил Касперович.
Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Морозов, страсти на чемпионате мира по биатлону накалились настолько, что люди, близкие к спорту, начали переходить на личности. На церемонии награждения после смешанной эстафеты российские биатлонисты Антон Шипулин и Александр Логинов, пожав руки почти всем, развернулись перед французом Мартеном Фуркадом и пошли занимать место на пьедестале. Фуркад демонстративно похлопал в ладоши, спрыгнул с пьедестала и попытался уйти, но его остановили и вернули. До этого на трассе Мартен Фуркад сначала, как считают спортсмены, «уронил» Александра Логинова, а потом, уже на финише, подрезал Антона Шипулина и таким образом отнял у российской команды второе место.
Антон Шипулин: «Как спортсмен он, может быть, сильный, но как человек он себя ведет не очень хорошо. Пусть дальше бегает сам, но уважения лично от меня он вряд ли больше дождется. Я не хочу ни общаться, ни давать руку такому человеку».
Легендарный биатлонист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Александр Тихонов уверен, что Фуркад Логинова сбил, но при этом он напомнил, что раньше спортсменов специально готовили к таким нечестным приемам соперника.
Александр Тихонов: «Это уже просто перешло всякие грани, понимаете. То, что я смотрел в нескольких повторах, где он подсек Логинова. Он специально притормозил, пропустил Шипулина и левой ногой отдал в сторону, толчок такой. Но здесь, я бы сказал и Саше Логинову, и всем нашим спортсменам: я прошел большую школу, меня уронить было невозможно, я ронял кого хочешь. У меня были такие случаи, когда мне не уступали лыжню, да я просто сносил, как бульдозером».
На пресс-конференции почти все вопросы были о том, почему Фуркаду не подали руки. Шипулин предложил обидчику выяснить отношения с глазу на глаз. Логинов тоже заявил, что готов как взрослый человек «выяснить недопонимание» с Фуркадом.
Александр Логинов: «Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу».
Глава федерации лыжного спорта Франции взялся организовать рукопожатие Фуркада и Шипулина на тренировке. Но спортсмены там не встретились: пока Фуркад тренировался на стрельбище, Шипулин работал на соседней трассе: бегал классическим стилем.
Подробности — в видеоматериале.
Александр Касперович: «Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются».
«Тренерам нальем водки», — в шутку добавил Касперович.
Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Морозов, страсти на чемпионате мира по биатлону накалились настолько, что люди, близкие к спорту, начали переходить на личности. На церемонии награждения после смешанной эстафеты российские биатлонисты Антон Шипулин и Александр Логинов, пожав руки почти всем, развернулись перед французом Мартеном Фуркадом и пошли занимать место на пьедестале. Фуркад демонстративно похлопал в ладоши, спрыгнул с пьедестала и попытался уйти, но его остановили и вернули. До этого на трассе Мартен Фуркад сначала, как считают спортсмены, «уронил» Александра Логинова, а потом, уже на финише, подрезал Антона Шипулина и таким образом отнял у российской команды второе место.
Антон Шипулин: «Как спортсмен он, может быть, сильный, но как человек он себя ведет не очень хорошо. Пусть дальше бегает сам, но уважения лично от меня он вряд ли больше дождется. Я не хочу ни общаться, ни давать руку такому человеку».
Легендарный биатлонист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Александр Тихонов уверен, что Фуркад Логинова сбил, но при этом он напомнил, что раньше спортсменов специально готовили к таким нечестным приемам соперника.
Александр Тихонов: «Это уже просто перешло всякие грани, понимаете. То, что я смотрел в нескольких повторах, где он подсек Логинова. Он специально притормозил, пропустил Шипулина и левой ногой отдал в сторону, толчок такой. Но здесь, я бы сказал и Саше Логинову, и всем нашим спортсменам: я прошел большую школу, меня уронить было невозможно, я ронял кого хочешь. У меня были такие случаи, когда мне не уступали лыжню, да я просто сносил, как бульдозером».
На пресс-конференции почти все вопросы были о том, почему Фуркаду не подали руки. Шипулин предложил обидчику выяснить отношения с глазу на глаз. Логинов тоже заявил, что готов как взрослый человек «выяснить недопонимание» с Фуркадом.
Александр Логинов: «Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу».
Глава федерации лыжного спорта Франции взялся организовать рукопожатие Фуркада и Шипулина на тренировке. Но спортсмены там не встретились: пока Фуркад тренировался на стрельбище, Шипулин работал на соседней трассе: бегал классическим стилем.
Подробности — в видеоматериале.
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