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  • 10.02, 23:46
«Нальем водки»: российские биатлонисты решили пригласить французов в гости. биатлон, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Нальем водки»: российские биатлонисты решили пригласить французов в гости

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«Нальем водки»: российские биатлонисты решили пригласить французов в гости

«Нальем водки»: российские биатлонисты решили пригласить французов в гости

    Сборная России по биатлону планирует пригласить французскую команду в гости, чтобы за общим столом уладить конфликт между спортсменами. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

    Российский специалист посетовал на то, что «вокруг много разговоров, ситуация непростая» и негативный фон вокруг российской команды сказывается на психологическом состоянии спортсменов.

    Александр Касперович: «Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются».

    «Тренерам нальем водки», — в шутку добавил Касперович.

    Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Морозов, страсти на чемпионате мира по биатлону накалились настолько, что люди, близкие к спорту, начали переходить на личности. На церемонии награждения после смешанной эстафеты российские биатлонисты Антон Шипулин и Александр Логинов, пожав руки почти всем, развернулись перед французом Мартеном Фуркадом и пошли занимать место на пьедестале. Фуркад демонстративно похлопал в ладоши, спрыгнул с пьедестала и попытался уйти, но его остановили и вернули. До этого на трассе Мартен Фуркад сначала, как считают спортсмены, «уронил» Александра Логинова, а потом, уже на финише, подрезал Антона Шипулина и таким образом отнял у российской команды второе место.

    Антон Шипулин: «Как спортсмен он, может быть, сильный, но как человек он себя ведет не очень хорошо. Пусть дальше бегает сам, но уважения лично от меня он вряд ли больше дождется. Я не хочу ни общаться, ни давать руку такому человеку».

    Легендарный биатлонист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Александр Тихонов уверен, что Фуркад Логинова сбил, но при этом он напомнил, что раньше спортсменов специально готовили к таким нечестным приемам соперника.

    Александр Тихонов: «Это уже просто перешло всякие грани, понимаете. То, что я смотрел в нескольких повторах, где он подсек Логинова. Он специально притормозил, пропустил Шипулина и левой ногой отдал в сторону, толчок такой. Но здесь, я бы сказал и Саше Логинову, и всем нашим спортсменам: я прошел большую школу, меня уронить было невозможно, я ронял кого хочешь. У меня были такие случаи, когда мне не уступали лыжню, да я просто сносил, как бульдозером».

    На пресс-конференции почти все вопросы были о том, почему Фуркаду не подали руки. Шипулин предложил обидчику выяснить отношения с глазу на глаз. Логинов тоже заявил, что готов как взрослый человек «выяснить недопонимание» с Фуркадом.

    Александр Логинов: «Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу».

    Глава федерации лыжного спорта Франции взялся организовать рукопожатие Фуркада и Шипулина на тренировке. Но спортсмены там не встретились: пока Фуркад тренировался на стрельбище, Шипулин работал на соседней трассе: бегал классическим стилем.

    Подробности — в видеоматериале.

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