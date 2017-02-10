Доля супермаркетов в российских ТЦ за 10 лет сократилась в 5 раз

Продуктовые магазины в крупных торговых центрах уступили место магазинам одежды. За 10 лет доля площадей, которые занимают супермаркеты, сократилась почти в 5 раз.

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Как отмечают эксперты Knight Frank, россияне все чаще ходят за продуктами в магазины у дома, число которых выросло.



Более того, супермаркеты уступили свои позиции даже зонам развлечения: это и танцевальные классы, и квесты, и кулинарные школы.



В восемь раз меньше стало книжных, зато магазинов с детскими товарами наоборот — вдвое больше. Говорят, что помогла тому рождаемость — с 2000-х годов она неуклонно идет вверх.