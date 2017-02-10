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  • 10.02, 23:45
Доля супермаркетов в российских ТЦ за 10 лет сократилась в 5 раз. магазины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Доля супермаркетов в российских ТЦ за 10 лет сократилась в 5 раз

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Доля супермаркетов в российских ТЦ за 10 лет сократилась в 5 раз

Доля супермаркетов в российских ТЦ за 10 лет сократилась в 5 раз

    Продуктовые магазины в крупных торговых центрах уступили место магазинам одежды. За 10 лет доля площадей, которые занимают супермаркеты, сократилась почти в 5 раз.

    Как отмечают эксперты Knight Frank, россияне все чаще ходят за продуктами в магазины у дома, число которых выросло.

    Более того, супермаркеты уступили свои позиции даже зонам развлечения: это и танцевальные классы, и квесты, и кулинарные школы.

    В восемь раз меньше стало книжных, зато магазинов с детскими товарами наоборот — вдвое больше. Говорят, что помогла тому рождаемость — с 2000-х годов она неуклонно идет вверх.

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