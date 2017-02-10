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  • 10.02, 23:45
Евросоюз выделит Украине 600 млн евро в обмен на лес. Еврокомиссия, Европейский союз, лес, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Евросоюз выделит Украине 600 млн евро в обмен на лес

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Евросоюз выделит Украине 600 млн евро в обмен на лес

Евросоюз выделит Украине 600 млн евро в обмен на лес

    Евросоюз выделит Киеву 600 миллионов евро, а взамен получит украинский лес.

    Как пояснил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом, Киев выполнил условия для получения нового транша финансовой помощи, а именно — внес в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса.

    Президент Украины Пётр Порошенко ввел такой запрет, чтобы предотвратить бесконтрольный вывоз древесины и поддержать деревообрабатывающую промышленность. Но в Брюсселе сочли, что это противоречит соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

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