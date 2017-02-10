Евросоюз выделит Украине 600 млн евро в обмен на лес

Евросоюз выделит Киеву 600 миллионов евро, а взамен получит украинский лес.

Как пояснил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом, Киев выполнил условия для получения нового транша финансовой помощи, а именно — внес в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса.



Президент Украины Пётр Порошенко ввел такой запрет, чтобы предотвратить бесконтрольный вывоз древесины и поддержать деревообрабатывающую промышленность. Но в Брюсселе сочли, что это противоречит соглашению об ассоциации Украины и ЕС.