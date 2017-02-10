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  • 10.02, 23:46
Президенты России и Словении обменялись позитивными прогнозами на будущее. Европейский союз, переговоры, Путин, санкции, Словения, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президенты России и Словении обменялись позитивными прогнозами на будущее

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Президенты России и Словении обменялись позитивными прогнозами на будущее

Президенты России и Словении обменялись позитивными прогнозами на будущее

    Москва рассчитывает на постепенное восстановление отношений с Евросоюзом, заявил Владимир Путин после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором, который приехал в Россию с официальным визитом.

    Одной из главных тем встречи стало сотрудничество двух стран в экономике. Взаимные санкции негативно повлияли на объем товарооборота. Но сейчас появилась надежда на восстановление прежнего уровня сотрудничества.

    Владимир Путин, президент РФ: «У меня в этом смысле очень хороший прогноз, мне думается, что в этом году наш торговый оборот будет прибавлять и выйдет в плюс».

    В свою очередь Борут Пахор отметил, что у России и Словении хорошие перспективы в развитии экономических отношений.

    Борут Пахор, президент Словении: «У нас хорошие перспективы. Словения сейчас вышла из рецессии, и начался рост экономический, рост экономического сотрудничества с Россией, но этот рост был прерван санкциями. Несмотря на то, что санкции сохраняются, и несмотря на то, что период ухудшения отношений между Европейским союзом и Россией имеет место, Словения с российской стороной на деловом уровне сотрудничает насколько это возможно».

    По словам Пахора, после подписания соглашений, которые запланированы в ходе этого визита и в ближайшие месяцы, «несмотря на не очень хорошие отношения между Западом и Российской Федерацией сейчас, наше сотрудничество будет расти и, безусловно, превысит миллиард долларов».

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