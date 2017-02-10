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  • 10.02, 23:47
Под Петербургом военные и спасатели готовятся к сезону ледовых заторов. Ленинградская область, МЧС, армия и флот РФ, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Под Петербургом военные и спасатели готовятся к сезону ледовых заторов

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Под Петербургом военные и спасатели готовятся к сезону ледовых заторов

Под Петербургом военные и спасатели готовятся к сезону ледовых заторов

Под Петербургом военные и спасатели готовятся к сезону ледовых заторов

    На территории отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа военные инженеры вместе с бойцами МЧС тренировались взрывать лед.

    Мощный врыв прогремел этим утром в Ленинградской области. В районе поселка Каменка сдетонировало 50 килограммов тротила. Именно столько взрывчатки было заложено участниками совместных учений в специально оборудованный водоем.

    Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, в ходе тренировки военные и спасатели наводили понтоны, чтобы переправлять технику, управляли машиной-амфибией и занимались непосредственно взрывными работами.

    В ЗВО уверяют: точно так же они могут работать во время оттепели в Петербурге. Там льды угрожают опорам мостов. Тоже придется подрывать, но гораздо меньшим зарядом.

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