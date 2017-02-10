В ДНР назвали две версии убийства комбата Гиви

Исполнители убийства, которое власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают терактом, уже установлены.
Следствие по делу об убийстве командира подразделения ДНР «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, рассматривает две версии, передает «Интерфакс».
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая — это применение РПО-З „Шмель“ и вторая — подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами».
По его словам, имена исполнителей не раскрываются в интересах следствия. Ранее Басурин не исключил связи с этим терактом советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.
состоялась церемония прощания с Михаилом Толстых. Она прошла без нарушений общественного порядка, заверили в пресс-службе МВД ДНР. Безопасность обеспечивали более 250 правоохранителей, передает РИА Новости. Гиви похоронили на Южном кладбище в закрытом гробу, который везли на пушечном лафете по центральным улицам города. Колонна людей с цветами, которые пришли отдать дань уважения комбату, растянулась на несколько километров.
Толстых был убит в минувшую среду в собственном кабинете. В оборонном ведомстве ДНР назвали это продолжением «террористической войны, начатой киевской властью».
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая — это применение РПО-З „Шмель“ и вторая — подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами».
По его словам, имена исполнителей не раскрываются в интересах следствия. Ранее Басурин не исключил связи с этим терактом советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.
состоялась церемония прощания с Михаилом Толстых. Она прошла без нарушений общественного порядка, заверили в пресс-службе МВД ДНР. Безопасность обеспечивали более 250 правоохранителей, передает РИА Новости. Гиви похоронили на Южном кладбище в закрытом гробу, который везли на пушечном лафете по центральным улицам города. Колонна людей с цветами, которые пришли отдать дань уважения комбату, растянулась на несколько километров.
Толстых был убит в минувшую среду в собственном кабинете. В оборонном ведомстве ДНР назвали это продолжением «террористической войны, начатой киевской властью».
Комментарии