Петербургские врачи скорой призывают жестко наказывать автохамов

Главврач городской станции скорой помощи выступил с предложением сделать наказание за не пропустивших машину с медиками более суровым.
Петербургские сотрудники скорой помощи готовы поддержать ужесточение наказания для водителей, не пропустивших машину экстренной службы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный врач городской станции Алексей Бойков.
По его словам, за последние годы они опробовали практически все методы, для того чтобы ситуация на дорогах стала лучше. Не помогло. И случаи, произошедшие только за этот январь в Петербурге, подтверждают эту мысль.
Напомним: на Новочеркасском проспекте водитель Porsche отказался освободить дорогу машине скорой помощи. Незадолго до этого автовладелец на Михайловской улице набросился с ножом на водителя скорой.
Кроме того, медики призывают разработать нормативный документ, регламентирующий правила парковки во дворах и опять же наказывать за неправильно оставленный автомобиль. Зачастую врачам особенно в новых кварталах приходится идти до пациента пешком несколько сотен метров. А это недопустимо, когда речь идет о человеческой жизни.
По его словам, за последние годы они опробовали практически все методы, для того чтобы ситуация на дорогах стала лучше. Не помогло. И случаи, произошедшие только за этот январь в Петербурге, подтверждают эту мысль.
Напомним: на Новочеркасском проспекте водитель Porsche отказался освободить дорогу машине скорой помощи. Незадолго до этого автовладелец на Михайловской улице набросился с ножом на водителя скорой.
Кроме того, медики призывают разработать нормативный документ, регламентирующий правила парковки во дворах и опять же наказывать за неправильно оставленный автомобиль. Зачастую врачам особенно в новых кварталах приходится идти до пациента пешком несколько сотен метров. А это недопустимо, когда речь идет о человеческой жизни.
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