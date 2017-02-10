В Москве задержали Audi, на котором была похищена девушка

Автомобиль, который разыскивали в столице в связи с сообщением о похищении, обнаружили в центре Москвы.
В 14:47 в полицию поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, как мужчина насильно усадил девушку в автомобиль Audi на улице Панфёрова и уехал. В городе был объявлен план «Перехват». Машину заметили на Ленинском проспекте. Водитель и девушка находились в салоне, передает РИА Новости.
Пресс-служба столичного главка МВД: «В результате оперативно-разыскных мероприятий в центральной части города на Ленинском проспекте был задержан автомобиль, в котором находились водитель и вышеупомянутая девушка».
Предполагаемого похитителя и девушку доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.
Пресс-служба столичного главка МВД: «В результате оперативно-разыскных мероприятий в центральной части города на Ленинском проспекте был задержан автомобиль, в котором находились водитель и вышеупомянутая девушка».
Предполагаемого похитителя и девушку доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.
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