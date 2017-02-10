Питерский жилкомсервис срочно ремонтирует перила после инцидента с упавшей в пролет девочкой

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту падения девочки в лестничный проем. Возбуждено уголовное дело. Внутреннее расследование проводит и жилкомсервис №2 Центрального района.
Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, слабым место в оторвавшихся перилах оказалась не историческая балясина, а свежеприваренная жилкомсервисом металлическая труба. Следователи выяснили, что закреплена труба была только сверху. Поэтому девочка и выпала в лестничный пролет. Сегодня конструкция уже надежно закреплена.
Сейчас двухлетняя Вероника продолжает находиться в реанимации. Отметим, что опасные ситуации с детьми в этом доме уже происходили. Но до вчерашнего дня обходилось без серьезных последствий. Жильцы сами обматывают веревками лестничные проемы. Говорят, жаловались в жилкомсервис не раз.
В свою очередь жилкомсервис заявляет: осмотр лестничных проемов его специалисты проводят регулярно, два раза в год. В доме №16 по Пушкинской улице капитальный ремонт был сделан 40 лет назад.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. После несчастного случая во всех подъездах жилищники в срочном порядке приваривают арматуру в недостающих местах.
Сейчас двухлетняя Вероника продолжает находиться в реанимации. Отметим, что опасные ситуации с детьми в этом доме уже происходили. Но до вчерашнего дня обходилось без серьезных последствий. Жильцы сами обматывают веревками лестничные проемы. Говорят, жаловались в жилкомсервис не раз.
В свою очередь жилкомсервис заявляет: осмотр лестничных проемов его специалисты проводят регулярно, два раза в год. В доме №16 по Пушкинской улице капитальный ремонт был сделан 40 лет назад.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. После несчастного случая во всех подъездах жилищники в срочном порядке приваривают арматуру в недостающих местах.
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