Три человека погибли при обрушении склада для хранения картофеля под Тулой

На месте происшествия ведутся поисковые работы и разборы завалов.
В Тульской области произошло обрушение кровли в картофелехранилище. По предварительным данным экстренных служб, погибли три человека. Склад находится в населенном пункте Поповка в Чернском районе.
Площадь обрушения составляет 160 квадратных метров. На месте происшествия сотрудники экстренных служб разбирают обломки обвалившейся крыши склада. Поисковая операция продолжается, передает ТАСС.
Площадь обрушения составляет 160 квадратных метров. На месте происшествия сотрудники экстренных служб разбирают обломки обвалившейся крыши склада. Поисковая операция продолжается, передает ТАСС.
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