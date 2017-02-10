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  • 10.02, 23:46

Три человека погибли при обрушении склада для хранения картофеля под Тулой

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Три человека погибли при обрушении склада для хранения картофеля под Тулой

Три человека погибли при обрушении склада для хранения картофеля под Тулой

На месте происшествия ведутся поисковые работы и разборы завалов.

В Тульской области произошло обрушение кровли в картофелехранилище. По предварительным данным экстренных служб, погибли три человека. Склад находится в населенном пункте Поповка в Чернском районе.

Площадь обрушения составляет 160 квадратных метров. На месте происшествия сотрудники экстренных служб разбирают обломки обвалившейся крыши склада. Поисковая операция продолжается, передает ТАСС.

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