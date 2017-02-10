Экс-губернатор Пермского края возглавил Ространснадзор

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин возглавил Федеральное агентство по надзору в сфере транспорта. Соответствующее назначение произвел
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев: «С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне — были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора».
Басаргин поблагодарил Медведева и выразил желание оправдать оказанное доверие. Он отметил, что новый участок работы является очень ответственным. По словам Басаргина, в транспортной сфере необходимо обеспечить развитие бизнеса при соблюдении безопасности пассажиров, передает ТАСС.
В начале этой недели Виктор Басаргин подал в отставку с поста губернатора Пермского края. На его место Владимир Путин назначил Максима Решетникова, до этого возглавлявшего Департамент экономической политики и развития Москвы.
Басаргин поблагодарил Медведева и выразил желание оправдать оказанное доверие. Он отметил, что новый участок работы является очень ответственным. По словам Басаргина, в транспортной сфере необходимо обеспечить развитие бизнеса при соблюдении безопасности пассажиров, передает ТАСС.
В начале этой недели Виктор Басаргин подал в отставку с поста губернатора Пермского края. На его место Владимир Путин назначил Максима Решетникова, до этого возглавлявшего Департамент экономической политики и развития Москвы.
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