Российский программист создал в Великобритании приложение для «слежки» за близкими

Российский программист запустил в Великобритании социальный стартап. Он создал мобильное приложение, которое помогает оставаться на связи с близким человеком, даже не набирая заветный номер. Разработка действует дистанционно и считывает всю необходимую информацию. Подробного отчета получить не удастся, но узнать, к примеру, гуляла ли сегодня ваша мама и сколько часов — вполне можно.

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Речь идет о приложении My Kin, которое разработал выпускник Оксфорда, доктор наук Максим Осипов. Приложение считывает необходимую информацию с его мамы удаленно и без ее участия. Ей не нужно иметь докторскую степень по информатике. Требуется лишь, чтобы включенный телефон был где-то рядом. Приложение двустороннее, мама тоже может последить за сыном, но данные самые общие.



Максим Осипов, создатель приложения: «Меня спрашивали пожилые люди: а что, приложение знает, когда у меня свидание? Нет, это было бы нарушением privacy, а это очень важный элемент».



Это приложение не считывает кровяное давление и уровень пульса. Оно пытается вычислить скорее состояние души, чем тела. А душа, как правило, в полном порядке, если у человека внешние показатели в норме — сна, движения, общения.



Максим Осипов окончил петербургский ЛЭТИ и защитил в Оксфорде диссертацию на стыке здравоохранения и программирования. Мама, оставшаяся в Петербурге, вдохновила Максима на создание приложения. Теперь и в Англии социальным стартапом заинтересовались медики, страховщики, работники домов престарелых.



Лондон — самый оцифрованный город в мире, он напичкан камерами, которые пытаются снять что-то интересное — пожар, ограбление, драку. Мобильное приложение My Kin — тоже способ постоянного слежения за ценным объектом. Только это — программа покоя. В него нужно смотреть и наслаждаться именно тем, что абсолютно ничего не происходит. Так по норвежскому телевидению с успехом транслировали горящий камин. Отсутствие новостей в данном случае — лучшая новость.