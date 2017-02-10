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  • 10.02, 23:46
Ford Focus снес автобусную остановку в Петербурге. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ford Focus снес автобусную остановку в Петербурге

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Ford Focus снес автобусную остановку в Петербурге

Ford Focus снес автобусную остановку в Петербурге

Ford Focus снес автобусную остановку в Петербурге
  • Фото: spb_today /vk.com

    • Около 15:30 в остановку на Богатырском проспекте, 4 влетела иномарка. Павильон сложился пополам, один человек серьезно пострадал.

    Как сообщает «Фонтанка», за рулем Ford Focus находился 23-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, и машина вылетела на остановку. Павильон превратился в груду металла.

    Известно, что в ДТП пострадала женщина. В состоянии средней тяжести она была госпитализирована в Военно-медицинскую академию, передает РИА Новости.

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