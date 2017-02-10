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  • 10.02, 23:46

Российские конькобежки завоевали бронзу в гонке преследования на ЧМ

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Российские конькобежки завоевали бронзу в гонке преследования на ЧМ

Российские конькобежки завоевали бронзу в гонке преследования на ЧМ

Женская сборная России оказалась на третьем месте по итогам гонки преследования. Команда показала время 3 минуты 0,51 секунды.

В состав российской четверки входят Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина. Они завоевали бронзу на чемпионате мира, который проходит в южнокорейском Канныне.

Эта медаль стала второй для России на ЧМ. Первую — также бронзу — завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров.

В гонке преследования, где россиянки оказались третьими, победу одержали конькобежки из Нидерландов. Их время — 2 минуты 55,85 секунды. Серебро досталось немками (2 минуты 56,50 секунды).

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