Российские конькобежки завоевали бронзу в гонке преследования на ЧМ

Женская сборная России оказалась на третьем месте по итогам гонки преследования. Команда показала время 3 минуты 0,51 секунды.

В состав российской четверки входят Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина. Они завоевали бронзу на чемпионате мира, который проходит в южнокорейском Канныне.



Эта медаль стала второй для России на ЧМ. Первую — также бронзу — завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров.



В гонке преследования, где россиянки оказались третьими, победу одержали конькобежки из Нидерландов. Их время — 2 минуты 55,85 секунды. Серебро досталось немками (2 минуты 56,50 секунды).

