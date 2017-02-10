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  • 10.02, 23:46
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Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

    Сегодня в России отмечают День дипломатического работника. С профессиональным праздником всех служащих внешнеполитических ведомств поздравил Владимир Путин.

    В ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым Путин отметил, что работа министерства и диппредставительств очень ответственна и важна, а в последнее время еще и чрезвычайно опасна.

    Владимир Путин: «Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна, а в последнее время и чрезвычайно опасна ваша работа. Я хочу вас поблагодарить за все, что вы и ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делаете для интересов страны, укрепления позиций на внешней арене, и хочу всем пожелать всего самого доброго».

    Лавров поблагодарил президента за теплые слова. Министр иностранных дел подчеркнул, что дипломаты ценят внимание главы государства к их работе.

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