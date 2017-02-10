Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День дипломатического работника. С профессиональным праздником всех служащих внешнеполитических ведомств поздравил Владимир Путин.

В ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым Путин отметил, что работа министерства и диппредставительств очень ответственна и важна, а в последнее время еще и чрезвычайно опасна.



Владимир Путин: «Мы знаем, насколько важна, ответственна и сложна, а в последнее время и чрезвычайно опасна ваша работа. Я хочу вас поблагодарить за все, что вы и ваши помощники, весь дипломатический корпус страны делаете для интересов страны, укрепления позиций на внешней арене, и хочу всем пожелать всего самого доброго».



Лавров поблагодарил президента за теплые слова. Министр иностранных дел подчеркнул, что дипломаты ценят внимание главы государства к их работе.