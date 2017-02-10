Примирительное рукопожатие Шипулина и Фуркада сорвалось

На чемпионате мира по биатлону не утихает скандал, разразившийся между французом Мартеном Фуркадом и россиянами в смешанной эстафете.
После финиша во время награждения Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, обвинив его в том, что тот специально во время передачи эстафеты подрезал финишировавшего Логинова, из-за чего тот упал.
Антон Шипулин: «Я сразу сказал, что я ему руку не буду подавать. Сашка тоже сказал, что он тоже не хочет этого делать, потому что видно, что он его специально уронил на передаче эстафеты. Для нас это правильное решение. Мы показали, сколько можно это выслушивать его интервью по поводу Александра. Он отбыл свое наказание, он полноценно имеет право выступать в любых соревнованиях. И опять же, касаясь эстафеты, мы команда, если к одному из членов нашей команды отношение нехорошее, то автоматически неуважение всей команды».
Накануне глава Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон пообещал организовать встречу Фуркада и Шипулина, чтобы те пожали друг другу руки. Однако сегодня возможности сделать это у них не было, так как спортсмены на тренировке оказались на разных стадионах.
Александр Касперович, главный тренер сборной России: «Тренировка запланирована у Шипулина на другом стадионе, а у Фуркада здесь. Пока они находятся в разных точках. Потихоньку сходятся. Думаю, точки сойдутся, и будет прекрасное одно положительное облако».
Международный союз биатлонистов теперь пытается всеми силами погасить скандал. IBU обратился к болельщикам с требованием прекратить оскорбления в комментариях на страницах организации в различных социальных сетях.
IBU: «Мы хотели бы напомнить и призвать вас придерживаться уважительного тона в отношении друг друга в своих комментариях во всех аккаунтах IBU в социальных сетях. Нет ничего плохого в дискуссиях, принятии или непринятии различных точек зрения, но мы не можем допускать и терпеть оскорбительные и унизительные комментарии и не можем позволить им стать нормой среди уважаемого сообщества болельщиков».
На этом фоне чешский биатлонист Михал Крчмар заявил, что отбывший двухлетнюю дисквалификацию Александр Логинов не может рассчитывать на понимание общественности: «Логинов от нас он получит то, что заслуживает».
Крчмару вторит еще один чех Михал Шлезингер: «Если бы мы пересеклись с ним на одном этапе, то, наверное, не сдержался и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю».
Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: «Никогда не надо забывать, кто мы. Мы россияне. И более 50 лет нас никто не мог достать по золотым медалям. Этого не надо забывать».
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Антон Шипулин: «Я сразу сказал, что я ему руку не буду подавать. Сашка тоже сказал, что он тоже не хочет этого делать, потому что видно, что он его специально уронил на передаче эстафеты. Для нас это правильное решение. Мы показали, сколько можно это выслушивать его интервью по поводу Александра. Он отбыл свое наказание, он полноценно имеет право выступать в любых соревнованиях. И опять же, касаясь эстафеты, мы команда, если к одному из членов нашей команды отношение нехорошее, то автоматически неуважение всей команды».
Накануне глава Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон пообещал организовать встречу Фуркада и Шипулина, чтобы те пожали друг другу руки. Однако сегодня возможности сделать это у них не было, так как спортсмены на тренировке оказались на разных стадионах.
Александр Касперович, главный тренер сборной России: «Тренировка запланирована у Шипулина на другом стадионе, а у Фуркада здесь. Пока они находятся в разных точках. Потихоньку сходятся. Думаю, точки сойдутся, и будет прекрасное одно положительное облако».
Международный союз биатлонистов теперь пытается всеми силами погасить скандал. IBU обратился к болельщикам с требованием прекратить оскорбления в комментариях на страницах организации в различных социальных сетях.
IBU: «Мы хотели бы напомнить и призвать вас придерживаться уважительного тона в отношении друг друга в своих комментариях во всех аккаунтах IBU в социальных сетях. Нет ничего плохого в дискуссиях, принятии или непринятии различных точек зрения, но мы не можем допускать и терпеть оскорбительные и унизительные комментарии и не можем позволить им стать нормой среди уважаемого сообщества болельщиков».
На этом фоне чешский биатлонист Михал Крчмар заявил, что отбывший двухлетнюю дисквалификацию Александр Логинов не может рассчитывать на понимание общественности: «Логинов от нас он получит то, что заслуживает».
Крчмару вторит еще один чех Михал Шлезингер: «Если бы мы пересеклись с ним на одном этапе, то, наверное, не сдержался и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю».
Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: «Никогда не надо забывать, кто мы. Мы россияне. И более 50 лет нас никто не мог достать по золотым медалям. Этого не надо забывать».
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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