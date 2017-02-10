Остров Большой Уссурийский может стать необитаемым

Остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, на котором некогда проживали более 10 тысяч человек, скоро может стать необитаемым. После разрушительного наводнения 2013 года жители до сих пор отрезаны от цивилизации. Дошло до того, что умерших обитателям «затерянного острова» предлагают вывозить на Большую землю самостоятельно.

После разгула стихии все муниципальное жилье в островном поселке Уссурийский было признано аварийным. Большинство людей получили взамен жилплощадь на материковой части города и переехали. Но несколько десятков человек в силу различных причин все же остались на острове. Что значит быть отрезанными от мира, они ощутили сполна.



Островитяне жалуются: к ним отказываются ездить даже машины скорой помощи. А ведь собственного фельдшерского пункта на острове попросту нет. Дорога, по которой способен передвигаться транспорт, формально есть, но с точки зрения ГИБДД она вне закона: грунтовкой выложена поверхность защитной дамбы, по которой ездить официально запрещено.



Именно по этой причине осенью прошлого года сюда перестал ездить школьный автобус. Ученики добирались на занятия пешком, преодолевая расстояние в 10 километров. Перевозки возобновили только после того, как островитяне подняли шумиху в местных изданиях. Однако в остальном все для них осталось без перемен. Чиновники из городской мэрии говорят открыто: реанимировать жизнь в поселке, который, по сути, ликвидирован, они пока не намерены.



Сергей Кравчук, заместитель мэра Хабаровска: «Обеспечение медициной, обеспечение какой-то торговлей, наверное, это нецелесообразно. Этого делать не стоит. Люди сами понимают, где они живут, сами обеспечивают себя всем тем необходимым, что им на сегодняшний день требуется для жизни».



Впрочем, кое в чем Хабаровские власти все же пошли островитянам на уступки. Ради восьми дошколят здесь отремонтировали ветхое здание детского сада. Кормить малышей, однако, тоже оказалось нецелесообразным. Под присмотром педагогов они находятся только до полудня, и потом их должны забрать родители.



Построить дорогу к острову Большой Уссурийский прокуратура требовала еще два года назад. Однако местные власти решение суда не выполнили. Ссылаются на нехватку 50 миллионов рублей — такова стоимость трансформации дамбы в дорожное полотно. Трасса, способная оживить дальневосточный Silent Hill, появится, по слухам, не раньше будущего года. Проекта, впрочем, нет до сих пор.