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  • 08.02, 21:45

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

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  • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина
Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике
  • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике в германском Дуйсбурге.

    Операция была сделана под общим наркозом, межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника был заменен на искусственный, рассказали ТАСС в пресс-службе цирка.

    40-летний артист сейчас находится в стабильном состоянии, под постоянным наблюдением врачей. В ближайшие десять дней он будет проходить лечение в Германии. К Запашному прилетела мама, которая помогает ему передвигаться.

    В пресс-службе цирка добавили, что операция была плановая, но откладывалась из-за участия Запашного в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
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