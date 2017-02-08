Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике в германском Дуйсбурге.
Операция была сделана под общим наркозом, межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника был заменен на искусственный, рассказали ТАСС в пресс-службе цирка.
40-летний артист сейчас находится в стабильном состоянии, под постоянным наблюдением врачей. В ближайшие десять дней он будет проходить лечение в Германии. К Запашному прилетела мама, которая помогает ему передвигаться.
В пресс-службе цирка добавили, что операция была плановая, но откладывалась из-за участия Запашного в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
40-летний артист сейчас находится в стабильном состоянии, под постоянным наблюдением врачей. В ближайшие десять дней он будет проходить лечение в Германии. К Запашному прилетела мама, которая помогает ему передвигаться.
В пресс-службе цирка добавили, что операция была плановая, но откладывалась из-за участия Запашного в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
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