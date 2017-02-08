Глава СБР назвал нелегитимным предложение IBU отказаться от ЧМ-2021 по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) по чемпионату мира 2021 года в Тюмени.
По словам Кравцова, на IBU давит Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое хочет добиться отмены соревнований в России.
Призыв IBU отменить чемпионат мира в Тюмени глава СБР назвал нелегитимным.
Александр Кравцов, президент СБР: «Заявление IBU нелегитимно. Потому что нужно взять конституцию и посмотреть, но, как говорят, всяк, припертый к стенке, защищается. Сегодня IBU вынужден был сам защищаться от нападок WADA. WADA ставит перед IBU ультимативные условия по вопросу проведения соревнований в России».
Также Кравцов отметил, что у СБР есть «масса вопросов». Однако сначала в российской организации намерены изучить письмо от IBU, передает РИА Новости.
Кравцова поддержал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он заявил, что Россия будет бороться за право провести чемпионат мира по биатлону.
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области: «Но решение исполкома нелегитимно, решение о проведении чемпионата принимал конгресс и отменить его тоже может только конгресс. И мы будем отстаивать свою позицию».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что исполком IBU решил направить СБР письмо с призывом добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени. При этом в случае отказа IBU сам отберет у России мировое первенство.
Это решение было принято на фоне громкого допинг-скандала. Он, напомним, разгорелся после публикации доклада комиссии WADA, в котором утверждается, что в России якобы действовала система господдержки допинга. Кроме того, WADA передало IBU список российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
призвали лишить российских спортсменов права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко рекомендовал агентствам заниматься анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.
Призыв IBU отменить чемпионат мира в Тюмени глава СБР назвал нелегитимным.
Александр Кравцов, президент СБР: «Заявление IBU нелегитимно. Потому что нужно взять конституцию и посмотреть, но, как говорят, всяк, припертый к стенке, защищается. Сегодня IBU вынужден был сам защищаться от нападок WADA. WADA ставит перед IBU ультимативные условия по вопросу проведения соревнований в России».
Также Кравцов отметил, что у СБР есть «масса вопросов». Однако сначала в российской организации намерены изучить письмо от IBU, передает РИА Новости.
Кравцова поддержал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он заявил, что Россия будет бороться за право провести чемпионат мира по биатлону.
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области: «Но решение исполкома нелегитимно, решение о проведении чемпионата принимал конгресс и отменить его тоже может только конгресс. И мы будем отстаивать свою позицию».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что исполком IBU решил направить СБР письмо с призывом добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени. При этом в случае отказа IBU сам отберет у России мировое первенство.
Это решение было принято на фоне громкого допинг-скандала. Он, напомним, разгорелся после публикации доклада комиссии WADA, в котором утверждается, что в России якобы действовала система господдержки допинга. Кроме того, WADA передало IBU список российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
призвали лишить российских спортсменов права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко рекомендовал агентствам заниматься анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.
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