От смерти на месте дуэли Пушкина спас мороз

Специалисты одного из интернет-порталов составили метеорологическую модель дня 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года, когда Пушкин стрелялся с Дантесом.

Выяснилось, что температура в момент дуэли опустилась до минус 22 градусов мороза, а на исход поединка вполне могли оказать влияние большие сугробы. Дело в том, что на месте рокового поединка выпало 60 сантиметров снега. Огромное количество осадков сократило количество шагов, с которых стрелялись дуэлянты.



Авторы ролика также замечают, что солнечная и морозная погода могла повлиять на состояние пороха, но влажность воздуха в тот день не измеряли, поскольку в гигрометре Русского метеорологического общества порвалась измерительная нить.



Зато о чем можно говорить наверняка, так это о том, что от смерти на месте Пушкина спас именно холод, который привел к спазму сосудов и по сути замедлил кровопотерю. Впрочем, как известно, уже 10 февраля (29 января по старому стилю) поэт всё же скончался.