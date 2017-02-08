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  • 08.02, 21:44
От смерти на месте дуэли Пушкина спас мороз. Пушкин, Санкт-Петербург, памятные даты, погода, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

От смерти на месте дуэли Пушкина спас мороз

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От смерти на месте дуэли Пушкина спас мороз

От смерти на месте дуэли Пушкина спас мороз

    Специалисты одного из интернет-порталов составили метеорологическую модель дня 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года, когда Пушкин стрелялся с Дантесом.

    Выяснилось, что температура в момент дуэли опустилась до минус 22 градусов мороза, а на исход поединка вполне могли оказать влияние большие сугробы. Дело в том, что на месте рокового поединка выпало 60 сантиметров снега. Огромное количество осадков сократило количество шагов, с которых стрелялись дуэлянты.

    Авторы ролика также замечают, что солнечная и морозная погода могла повлиять на состояние пороха, но влажность воздуха в тот день не измеряли, поскольку в гигрометре Русского метеорологического общества порвалась измерительная нить.

    Зато о чем можно говорить наверняка, так это о том, что от смерти на месте Пушкина спас именно холод, который привел к спазму сосудов и по сути замедлил кровопотерю. Впрочем, как известно, уже 10 февраля (29 января по старому стилю) поэт всё же скончался.

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