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  • 08.02, 21:44
Взрыв на химзаводе в Китае не связан с опасными веществами. взрывы, заводы и фабрики, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взрыв на химзаводе в Китае не связан с опасными веществами

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Взрыв на химзаводе в Китае не связан с опасными веществами

Взрыв на химзаводе в Китае не связан с опасными веществами

    Причиной мощного взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой стало возгорание горючего, взрыв не имеет отношения к опасным химическим веществам.

    Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание горючего, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу управления общественной безопасности города Тунлин Цзоу Хэ.

    Ранее СМИ сообщили, что на заводе мог взорваться ацетон, и что на месте ЧП хранятся «опасные химические вещества».

    В результате ЧП пострадали два сотрудника, которые находились на дежурстве. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль.

    Момент взрыва попал на видео. На 10 секунд в городе стало «светло как днем». По словам очевидцев, взрыв был похож «на землетрясение» и в небе появилось облако, похожее на «атомный гриб».



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