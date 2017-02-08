Взрыв на химзаводе в Китае не связан с опасными веществами

Причиной мощного взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой стало возгорание горючего, взрыв не имеет отношения к опасным химическим веществам.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание горючего, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу управления общественной безопасности города Тунлин Цзоу Хэ.
Ранее СМИ сообщили, что на заводе мог взорваться ацетон, и что на месте ЧП хранятся «опасные химические вещества».
В результате ЧП пострадали два сотрудника, которые находились на дежурстве. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль.
Момент взрыва попал на видео. На 10 секунд в городе стало «светло как днем». По словам очевидцев, взрыв был похож «на землетрясение» и в небе появилось облако, похожее на «атомный гриб».
Ранее СМИ сообщили, что на заводе мог взорваться ацетон, и что на месте ЧП хранятся «опасные химические вещества».
В результате ЧП пострадали два сотрудника, которые находились на дежурстве. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль.
Момент взрыва попал на видео. На 10 секунд в городе стало «светло как днем». По словам очевидцев, взрыв был похож «на землетрясение» и в небе появилось облако, похожее на «атомный гриб».
Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Аньхой. Очевидцы говорят, что на 10 секунд в городе стало светло как днем pic.twitter.com/SL6gbmFXnY— НТВ (@ntvru) 8 февраля 2017 г.
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