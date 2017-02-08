Международный совет музеев вступился за экспонаты Исаакиевского собора

Сражение за Исаакиевский собор приобрело эпистолярный характер. Губернатора Петербурга буквально забрасывают письмами.
Сегодня очередное открытое обращение по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ опубликовал Российский комитет Международного совета музеев. Представители мирового профессионального сообщества выступают за сохранение нынешнего статуса музея-памятника и просят Георгия Полтавченко принять меры по урегулированию разногласий.
Члены совета предлагают вынести вопрос на обсуждение специальной комиссии. Тем более это предусмотрено законом. Однако, подчеркивают музейщики, этот закон не учитывает исторических, административно-хозяйственных и других особенностей передаваемых объектов.
В тексте обращения в очередной раз затрагиваются и темы охраны и содержания памятника, а также сохранения музейных функций, которые не смогут выполняться непрофильным учреждением.
Георгий Вилинбахов, член президиума Российского комитета Международного совета музеев: «Если оттуда уходит музей, он должен уйти оттуда с экспонатами. Но это невозможно, потому что они являются частью интерьера Исаакиевского собора. Здесь много непонятных вещей. Например, мне непонятно, как может быть передано в безвозмездное пользование здание, которое не является пустым, в котором работают сотрудники, которое является учреждением».
Между тем, по информации петербургских СМИ, уже два ректора подтвердили, что не отдавали свои голоса в поддержку передачи собора. Обращение к губернатору, в котором руководители вузов предлагают ускорить процедуру и завершить ее в середине апреля, было подписано накануне на приеме у председателя городского парламента.
Список подписавшихся со ссылкой на пресс-службу Мариинского дворца появился в прессе. Среди них оказался и глава института культуры Александр Тургаев. Однако в интервью НТВ он эту информацию опроверг.
Также от своей подписи отказался и ректор Лесотехнического университета Юрий Беленький. Он заявил, что не подписывал обращения, хотя не является противником передачи и не понимает позиции оппонентов.
Члены совета предлагают вынести вопрос на обсуждение специальной комиссии. Тем более это предусмотрено законом. Однако, подчеркивают музейщики, этот закон не учитывает исторических, административно-хозяйственных и других особенностей передаваемых объектов.
В тексте обращения в очередной раз затрагиваются и темы охраны и содержания памятника, а также сохранения музейных функций, которые не смогут выполняться непрофильным учреждением.
Георгий Вилинбахов, член президиума Российского комитета Международного совета музеев: «Если оттуда уходит музей, он должен уйти оттуда с экспонатами. Но это невозможно, потому что они являются частью интерьера Исаакиевского собора. Здесь много непонятных вещей. Например, мне непонятно, как может быть передано в безвозмездное пользование здание, которое не является пустым, в котором работают сотрудники, которое является учреждением».
Между тем, по информации петербургских СМИ, уже два ректора подтвердили, что не отдавали свои голоса в поддержку передачи собора. Обращение к губернатору, в котором руководители вузов предлагают ускорить процедуру и завершить ее в середине апреля, было подписано накануне на приеме у председателя городского парламента.
Список подписавшихся со ссылкой на пресс-службу Мариинского дворца появился в прессе. Среди них оказался и глава института культуры Александр Тургаев. Однако в интервью НТВ он эту информацию опроверг.
Также от своей подписи отказался и ректор Лесотехнического университета Юрий Беленький. Он заявил, что не подписывал обращения, хотя не является противником передачи и не понимает позиции оппонентов.
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