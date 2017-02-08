В Москве пассажир зарезал таксиста

Следователи выясняют обстоятельства гибели таксиста на юге Москвы.

Раненого таксиста обнаружили этим вечером сотрудники ГАИ в автомобиле, стоящем прямо на проезжей части на оживленном участке Варшавского шоссе в Москве. У 44-летнего водителя нашли одно колото-резанное ранение. Патрульные вызвали скорую, но по пути в больницу мужчина скончался.



Ряд СМИ сообщили, что автомобиль влетел в столб. По предварительным данным, на водителя такси напал пассажир, которому удалось скрыться.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, нападавшего ищут, сообщает МВД.