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  • 08.02, 21:45

В Москве пассажир зарезал таксиста

3 комментария

В Москве пассажир зарезал таксиста

В Москве пассажир зарезал таксиста

Следователи выясняют обстоятельства гибели таксиста на юге Москвы.

Раненого таксиста обнаружили этим вечером сотрудники ГАИ в автомобиле, стоящем прямо на проезжей части на оживленном участке Варшавского шоссе в Москве. У 44-летнего водителя нашли одно колото-резанное ранение. Патрульные вызвали скорую, но по пути в больницу мужчина скончался.

Ряд СМИ сообщили, что автомобиль влетел в столб. По предварительным данным, на водителя такси напал пассажир, которому удалось скрыться.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, нападавшего ищут, сообщает МВД.

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