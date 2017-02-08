Сборная России стала триумфатором Универсиады

Зимняя Универсиада завершилась сегодня в Алма-Ате .

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Российские спортсмены завоевали самое большое количество медалей за все время проведения состязаний. У россиян 71 медаль, в том числе 29 золотых наград.



На сегодняшней церемонии закрытия произошло еще одно символичное событие — градоначальник Алма-Аты передал флаг Универсиады мэру Красноярска. Именно там в марте 2019 года должна пройти следующая зимняя Универсиада.