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  • 08.02, 21:43
Сборная России стала триумфатором Универсиады. Универсиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сборная России стала триумфатором Универсиады

4 комментария

Сборная России стала триумфатором Универсиады

Сборная России стала триумфатором Универсиады

    Зимняя Универсиада завершилась сегодня в Алма-Ате.

    Российские спортсмены завоевали самое большое количество медалей за все время проведения состязаний. У россиян 71 медаль, в том числе 29 золотых наград.

    На сегодняшней церемонии закрытия произошло еще одно символичное событие — градоначальник Алма-Аты передал флаг Универсиады мэру Красноярска. Именно там в марте 2019 года должна пройти следующая зимняя Универсиада.

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