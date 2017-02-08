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  • 08.02, 21:44
В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей. армия и флот РФ, корабли и суда, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей

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В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей

В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей

В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей

    На базе российского Северного флота сегодня встретились два «адмирала» и один «император». Эсминец «Адмирал Ушаков» салютом приветствовал «Петра Великого» и «Адмирала Кузнецова». Атомный ракетный и тяжелый авианесущий крейсера с группой сопровождения вернулись из сирийского похода.

    Сирийский поход стал для российского военно-морского флота историческим: впервые к реальным боевым операциям подключались палубные самолеты. Позади четыре месяца в море и 18 тысяч морских миль в пути.

    Для североморцев минуты ожидания российских кораблей сродни бесконечным полярным суткам. Ведь нынешняя командировка длилась много дольше полярной ночи. И проходила много дальше от дома. И вот, спустя четыре месяца боевой вахты в Средиземном море, домой возвращается едва ли не половина жителей города.
    Детей моряков сегодня на площади столько, что яблоку негде упасть. Знаменитый танец «Яблочко» танцевать, впрочем, не стали. У современной молодежи хореография современная, но песни традиционные, проникновенные.

    В Северное море корабельная группа вошла 25 января. День, когда остались позади многие тревоги. Боевая вахта в Средиземном море, где наша корабельная группа курсировала между добрым десятком баз НАТО, под постоянным наблюдением кораблей и вертолетов альянса. Позади сотни опасных вылетов во имя мира в Сирии палубной авиации, которая работала и днем, и ночью. Позади пролив Ла-Манш. Подсчитано: Великобритания потратила на сопровождение наших кораблей около полутора миллионов фунтов. Шума на Западе было так много, что в российском Минобороны заявили: «Российские боевые корабли в эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают».

    Чтобы добраться до Кольского залива, корабли прошли почти 20 тысяч морских миль. Так что «Адмирала Кузнецова» уже ждет новый фронт работ, на этот раз профилактических. На 35-м судоремонтном заводе авианосец пройдет техническое обслуживание.

    Впрочем, сегодня в строгом корабельном графике значится просмотр салюта. 15 артиллерийских выстрелов раздаются с палубы атомного ракетного крейсера «Петр Великий». В ответ ему 11 раз салютует миноносец «Адмирал Ушаков». Залпы на рейде видны так же хорошо, как и на берегу, передает из Североморска корреспондент НТВ Алексей Прокин.

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