В Североморске прогремел салют в честь вернувшихся из Сирии российских кораблей

На базе российского Северного флота сегодня встретились два «адмирала» и один «император». Эсминец «Адмирал Ушаков» салютом приветствовал «Петра Великого» и «Адмирала Кузнецова». Атомный ракетный и тяжелый авианесущий крейсера с группой сопровождения вернулись из сирийского похода.



Сирийский поход стал для российского военно-морского флота историческим: впервые к реальным боевым операциям подключались палубные самолеты. Позади четыре месяца в море и 18 тысяч морских миль в пути.



Для североморцев минуты ожидания российских кораблей сродни бесконечным полярным суткам. Ведь нынешняя командировка длилась много дольше полярной ночи. И проходила много дальше от дома. И вот, спустя четыре месяца боевой вахты в Средиземном море, домой возвращается едва ли не половина жителей города.

Детей моряков сегодня на площади столько, что яблоку негде упасть. Знаменитый танец «Яблочко» танцевать, впрочем, не стали. У современной молодежи хореография современная, но песни традиционные, проникновенные.



В Северное море корабельная группа вошла 25 января. День, когда остались позади многие тревоги. Боевая вахта в Средиземном море, где наша корабельная группа курсировала между добрым десятком баз НАТО, под постоянным наблюдением кораблей и вертолетов альянса. Позади сотни опасных вылетов во имя мира в Сирии палубной авиации, которая работала и днем, и ночью. Позади пролив Ла-Манш. Подсчитано: Великобритания потратила на сопровождение наших кораблей около полутора миллионов фунтов. Шума на Западе было так много, что в российском Минобороны заявили: «Российские боевые корабли в эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают».



Чтобы добраться до Кольского залива, корабли прошли почти 20 тысяч морских миль. Так что «Адмирала Кузнецова» уже ждет новый фронт работ, на этот раз профилактических. На 35-м судоремонтном заводе авианосец пройдет техническое обслуживание.



Впрочем, сегодня в строгом корабельном графике значится просмотр салюта. 15 артиллерийских выстрелов раздаются с палубы атомного ракетного крейсера «Петр Великий». В ответ ему 11 раз салютует миноносец «Адмирал Ушаков». Залпы на рейде видны так же хорошо, как и на берегу, передает из Североморска корреспондент НТВ Алексей Прокин.



