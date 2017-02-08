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  • 08.02, 21:44
Спасшую из огня пятерых детей 10-летнюю девочку представят к награде. Белгородская область, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасшую из огня пятерых детей 10-летнюю девочку представят к награде

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Спасшую из огня пятерых детей <nobr>10-летнюю</nobr> девочку представят к награде

Спасшую из огня пятерых детей 10-летнюю девочку представят к награде

Спасшую из огня пятерых детей <nobr>10-летнюю</nobr> девочку представят к награде

    Семья 10-летней Юли потеряла в пожаре практически все и нуждается в помощи: вещи и продукты семье Первухиных сейчас начинают присылать из разных уголков страны.

    Главным героем дня — героем во всех смыслах — сегодня стала 10-летняя жительница деревни Тетеревино под Белгородом. Юля Чернова в одиночку спасла из горящего дома пять своих младших братьев и сестер и сама едва не погибла в огне.

    Обнаружив, что начался пожар, девочка действовала с такой отвагой и быстротой, на какие способен не каждый взрослый: кулаком разбила окно, бросила на снег одеяло и по очереди вытащила детей. Счет шел буквально на секунды: вызволив из огня последнего из братьев, девочка потеряла сознание.

    О настоящем подвиге — корреспондент НТВ Ольга Чернова.

    Надышавшуюся угарным газом маленькую героиню срочно доставили с больницу. Сейчас Юля в Белгороде под присмотром медиков. У нее порезы, небольшие ожоги лица и верных дыхательных путей. Она хочет поскорее к братишкам и сестренкам, помогать маме. Переживает, где теперь будет жить их большая семья. Врачи говорят: героиней она себя не считает.

    Родные с гордостью рассказывают о Юле, как о доброй и заботливой девочке. Говорят, что ее смелым поступком руководила любовь к близким: она не могла поступить по-другому. В МЧС решили представить 10-летнюю Юлю Чернову к награде.

    Многодетная мать до сих пор в шоковом состоянии — дом выгорел полностью. Семья малоимущая, живут на небольшую зарплату мужа. От комнаты в местной школе, которую им предложила администрация в качестве временного жилья семья отказалась. Говорят: разместиться восьмерым там невозможно. Сейчас они вынуждены ютиться у родственников в соседней деревне.

    Все документы сгорели, по словам чиновников, без них поставить многодетную семью на очередь на получения жилья, нельзя. Первухины благодарны добрым людям, которые помогают им чем могут — передают одежду, продукты, деньги.

    НТВ будет следить за судьбой многодетных погорельцев Первухиных. Подробнее — в видеоматериале.

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