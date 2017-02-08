В Москве арестовали убийцу народного целителя

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве народного целителя Юрия Бородкина.
Второго фигуранта, который помогал киллеру, ищут. Преступление зафиксировала камера.
Сыщикам предстоит разобраться, было ли преступление заказным. По одной из версий, знахарю хотели отомстить. Спланировать расправу вполне могла одна из бывших пациенток Истомина. Женщину, которая ходила на приемы к лекарю, но так и не избавилась от проблем со здоровьем, видели рядом с местом трагедии.
Налетчики поджидали жертву возле подъезда. Один сбил целителя с ног, а второй наносил удары. Мужчина скончался до приезда врачей.
Сыщикам предстоит разобраться, было ли преступление заказным. По одной из версий, знахарю хотели отомстить. Спланировать расправу вполне могла одна из бывших пациенток Истомина. Женщину, которая ходила на приемы к лекарю, но так и не избавилась от проблем со здоровьем, видели рядом с местом трагедии.
Налетчики поджидали жертву возле подъезда. Один сбил целителя с ног, а второй наносил удары. Мужчина скончался до приезда врачей.
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