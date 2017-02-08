Дело чести
Дело чести 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.02, 21:44
В Москве арестовали убийцу народного целителя. аресты, драки и избиения, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве арестовали убийцу народного целителя

комментировать
В Москве арестовали убийцу народного целителя

В Москве арестовали убийцу народного целителя

В Москве арестовали убийцу народного целителя

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве народного целителя Юрия Бородкина.

    Второго фигуранта, который помогал киллеру, ищут. Преступление зафиксировала камера.

    Сыщикам предстоит разобраться, было ли преступление заказным. По одной из версий, знахарю хотели отомстить. Спланировать расправу вполне могла одна из бывших пациенток Истомина. Женщину, которая ходила на приемы к лекарю, но так и не избавилась от проблем со здоровьем, видели рядом с местом трагедии.

    Налетчики поджидали жертву возле подъезда. Один сбил целителя с ног, а второй наносил удары. Мужчина скончался до приезда врачей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru