Профессор астрономии: столкновение Земли с Луной неизбежно

Астроном из Университета Айдахо (США) Джейсон Барнс заявил, что столкновение Земли и ее спутника Луны неизбежно.
Согласно исследованиям профессора Барнса и его коллег-астрофизиков, Апокалипсис неизбежен, но состоится нескоро. Луна столкнется с Землей примерно через 65 миллиардов лет.
В своем докладе американские астрономы напоминают, что Луна образовалась после столкновения Земли с небесным телом примерно 4,5 миллиарда лет назад и с тех пор продолжает непрерывное движение от Земли со скоростью 3,8 см/год.
Однако, по прогнозам Барнса и компании, совсем скоро (когда именно, астрофизик сказать пока затрудняется) скорость вращения нашей планеты должна снизиться, и тогда Луна начнет притягиваться.
Сила столкновения Луны и Земли будет настолько мощной, что освободившаяся энергия превратит нашу планету в океан расплавленной магмы, передает The Daily Mail.
В своем докладе американские астрономы напоминают, что Луна образовалась после столкновения Земли с небесным телом примерно 4,5 миллиарда лет назад и с тех пор продолжает непрерывное движение от Земли со скоростью 3,8 см/год.
Однако, по прогнозам Барнса и компании, совсем скоро (когда именно, астрофизик сказать пока затрудняется) скорость вращения нашей планеты должна снизиться, и тогда Луна начнет притягиваться.
Сила столкновения Луны и Земли будет настолько мощной, что освободившаяся энергия превратит нашу планету в океан расплавленной магмы, передает The Daily Mail.
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