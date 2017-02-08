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  • 08.02, 21:45
Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II. Романовы, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, история, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II

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Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II

Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II

Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II

    Как совершала свое беспрецедентное путешествие на юг империи Екатерина Великая, можно узнать в Центральном военно-морском музее.

    Сегодня в Центральном военно-морском музее Петербурга раскрыли некоторые тайны императорского вояжа, представив отреставрированный морской трон Екатерины II. По одной из версий, кресло, богато украшенное морской символикой, было изготовлено специально к визиту августейшей особы на Николаевские верфи.

    Известно, что именно на нем восседала Екатерина, принимая доклады адмиралов и градоначальников. По словам реставраторов, у трона была повреждена тыльная сторона и передние ножки. Однако им удалось сохранить оригинальную бархатную обивку и деревянный декор.

    Современные мастера восстановили лишь минимальные фрагменты. Отмечается, что двоякую роль в сохранении императорского кресла сыграла бронзовая краска, которой его покрывали уже в ХХ веке.

    Наталья Шишкова, главный хранитель Центрального военно-морского музея: «Бронзовая краска выступала своего рода консервантом и позволяла сохраниться и деревянным частям, и левкасу, который использовали предыдущие мастера. И в то же время она выступала разрушителем золотного слоя, которым были покрыты части кресла».

    Трон имеет и непростую экспозиционную историю. В Петербург его доставили во второй половине XIX века из Николаевского порта. Долгое время он выставлялся в Летнем домике Петра I, и только потом трон поступил в Центральный военно-морской музей.

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