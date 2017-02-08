Петербургские реставраторы восстановили морской трон Екатерины II

Как совершала свое беспрецедентное путешествие на юг империи Екатерина Великая, можно узнать в Центральном военно-морском музее.

Сегодня в Центральном военно-морском музее Петербурга раскрыли некоторые тайны императорского вояжа, представив отреставрированный морской трон Екатерины II. По одной из версий, кресло, богато украшенное морской символикой, было изготовлено специально к визиту августейшей особы на Николаевские верфи.



Известно, что именно на нем восседала Екатерина, принимая доклады адмиралов и градоначальников. По словам реставраторов, у трона была повреждена тыльная сторона и передние ножки. Однако им удалось сохранить оригинальную бархатную обивку и деревянный декор.



Современные мастера восстановили лишь минимальные фрагменты. Отмечается, что двоякую роль в сохранении императорского кресла сыграла бронзовая краска, которой его покрывали уже в ХХ веке.



Наталья Шишкова, главный хранитель Центрального военно-морского музея: «Бронзовая краска выступала своего рода консервантом и позволяла сохраниться и деревянным частям, и левкасу, который использовали предыдущие мастера. И в то же время она выступала разрушителем золотного слоя, которым были покрыты части кресла».



Трон имеет и непростую экспозиционную историю. В Петербург его доставили во второй половине XIX века из Николаевского порта. Долгое время он выставлялся в Летнем домике Петра I, и только потом трон поступил в Центральный военно-морской музей.