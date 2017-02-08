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  • 08.02, 21:45

В Китае загорелся завод по производству аккумуляторов Samsung

2 комментария
В Китае загорелся завод по производству аккумуляторов Samsung

В Китае загорелся завод по производству аккумуляторов Samsung

В Китае загорелся завод по производству аккумуляторов Samsung
  • Фото: news.iresearch.cn

    • Крупный пожар произошел на китайском заводе по производству аккумуляторов для смартфонов Samsung в городе Тяньцзинь.

    Как сообщает агентство Bloomberg, в городской противопожарной службе заявили, что возгорание началось в цехе по производству литиевых аккумуляторов и комплектующих. В свою очередь представители завода Шин Юн Ду утверждают, что первым загорелось хранилище отходов, где находились бракованные батареи.

    Отмечается, что в ликвидации возгорания приняли участие 19 единиц техники и 110 пожарных. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен.

    По данным ВВС, предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.

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