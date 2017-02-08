В Китае загорелся завод по производству аккумуляторов Samsung

Крупный пожар произошел на китайском заводе по производству аккумуляторов для смартфонов Samsung в городе Тяньцзинь.
Как сообщает агентство Bloomberg, в городской противопожарной службе заявили, что возгорание началось в цехе по производству литиевых аккумуляторов и комплектующих. В свою очередь представители завода Шин Юн Ду утверждают, что первым загорелось хранилище отходов, где находились бракованные батареи.
Отмечается, что в ликвидации возгорания приняли участие 19 единиц техники и 110 пожарных. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен.
По данным ВВС, предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.
Отмечается, что в ликвидации возгорания приняли участие 19 единиц техники и 110 пожарных. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен.
По данным ВВС, предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.
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