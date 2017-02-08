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  • 08.02, 21:44

Женщина покормила поросенка грудью во время телеинтервью

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Женщина покормила поросенка грудью во время телеинтервью

Женщина покормила поросенка грудью во время телеинтервью

Женщина покормила поросенка грудью во время телеинтервью
  • Фото: youtube.com

    • Необычное интервью удалось записать журналистке одного из перуанских телеканалов.

    Репортер решила спросить у фермеров из Лимы, как они пережили недавние ливни и наводнение. Женщина, отвечая на вопрос журналистки, рассказала, что ей пришлось эвакуировать всех свиней после того, как плотину на реке прорвало.

    Каково же было удивление журналистки, когда ее собеседница внезапно задрала футболку и стала прямо перед камерой кормить поросенка грудью.


    Как отмечает сайт «Вести.Ru», журналистка и оператор смогли быстро взять себя в руки и переключиться на спутников фермерши.

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