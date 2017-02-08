Женщина покормила поросенка грудью во время телеинтервью

Необычное интервью удалось записать журналистке одного из перуанских телеканалов.
Репортер решила спросить у фермеров из Лимы, как они пережили недавние ливни и наводнение. Женщина, отвечая на вопрос журналистки, рассказала, что ей пришлось эвакуировать всех свиней после того, как плотину на реке прорвало.
Каково же было удивление журналистки, когда ее собеседница внезапно задрала футболку и стала прямо перед камерой кормить поросенка грудью.
Как отмечает сайт «Вести.Ru», журналистка и оператор смогли быстро взять себя в руки и переключиться на спутников фермерши.
Каково же было удивление журналистки, когда ее собеседница внезапно задрала футболку и стала прямо перед камерой кормить поросенка грудью.
Как отмечает сайт «Вести.Ru», журналистка и оператор смогли быстро взять себя в руки и переключиться на спутников фермерши.
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