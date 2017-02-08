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  • 08.02, 21:44
7 минут ужаса: взбесившаяся «Гусеница» довела семью петербуржцев до истерики. аттракционы, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

7 минут ужаса: взбесившаяся «Гусеница» довела семью петербуржцев до истерики

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7 минут ужаса: взбесившаяся «Гусеница» довела семью петербуржцев до истерики

7 минут ужаса: взбесившаяся «Гусеница» довела семью петербуржцев до истерики

7 минут ужаса: взбесившаяся «Гусеница» довела семью петербуржцев до истерики

    Посетители «Гагарин-парка» рассказали НТВ, как не могли сойти с аттракциона «Гусеница» в течение нескольких минут.

    Небольшой паровозик, на котором девушка Юлия решила прокатиться с маленьким сыном, не затормозил после окончания сеанса и продолжил ездить по кругу. По словам отца ребенка Эльмара Янушкевича, девушка-оператор остановить «Гусеницу» самостоятельно не смогла. Тем самым она еще больше напугала женщину с ребенком, заявив, что у машины не работают тормоза.

    Эльмар Янушкевич: «Со стороны было страшно. Я пытался залезть, как-то туда перебраться, вытащить ребенка, потому что на тормозе, наверху, как-то можно вытащить. Но вытащить было нельзя, потому что они были пристегнуты, хотя бы это спасало. Позже подошел директор. Нам не предложили горячего чая, хотя у меня жена стояла зареванная, ребенок трясся, меня самого трясло. Была куча людей с испуганными глазами».

    По словам Эльмара, катание продолжалось в итоге около семи минут. Только после этого на помощь подоспели техники. Впрочем, руководители «Гагарин-парка» считают, что ничего страшного не случилось, и на таком аттракционе даже теоретически никто не мог пострадать. Арт-директор предприятия заявил НТВ, что посетители проехали максимум пару лишних кругов — и виной тому неправильная работа таймера, а не сломанные тормоза. Он в то же время принес извинения семье Янушкевичей и не стал отрицать, что оператор аттракциона растерялась и повела себя непрофессионально.

    Михаил Александер, арт-директор парка аттракционов: «Аттракцион должен проехать три круга. У него сбился таймер, и аттракцион проехал пару лишних кругов. Наверное, оператору нужно было заранее нажать на кнопку экстренной остановки. Она этого не сделала: боялась, что будет слишком резкая остановка».

    В тот же день пострадавшим предложили вернуть деньги за неудачное катание, но от 150 рублей семья отказалась, как и от подарочной карты парка на сумму 5 тысяч. Янушкевичи говорят, что будут добиваться технической проверки аттракционов и, возможно, подадут заявление в прокуратуру.

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