Минтруд разработал механизм защиты сотрудников, сообщивших о коррупции

Согласно законопроекту, разработанному в Минтруде, увольнение сотрудника будет возможно только после прокурорской проверки и решения специальной комиссии.
Минтруд России подготовил законопроект, защищающий лиц, решивших сообщить в органы о коррупционных правонарушениях.
Минтруд РФ: «Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции».
Перед рассмотрением коллегией вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении сотрудника, необходимо будет уведомить прокурора. Комиссия обязана соблюдать конфиденциальность.
Также законопроект предполагает получение бесплатной юридической помощи для сообщивших о коррупционных правонарушениях, передает РИА Новости.
Минтруд РФ: «Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции».
Перед рассмотрением коллегией вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении сотрудника, необходимо будет уведомить прокурора. Комиссия обязана соблюдать конфиденциальность.
Также законопроект предполагает получение бесплатной юридической помощи для сообщивших о коррупционных правонарушениях, передает РИА Новости.
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