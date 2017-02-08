Дело чести
Дело чести 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.02, 21:44

Минтруд разработал механизм защиты сотрудников, сообщивших о коррупции

комментировать

Минтруд разработал механизм защиты сотрудников, сообщивших о коррупции

Минтруд разработал механизм защиты сотрудников, сообщивших о коррупции

Согласно законопроекту, разработанному в Минтруде, увольнение сотрудника будет возможно только после прокурорской проверки и решения специальной комиссии.

Минтруд России подготовил законопроект, защищающий лиц, решивших сообщить в органы о коррупционных правонарушениях.

Минтруд РФ: «Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции».

Перед рассмотрением коллегией вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении сотрудника, необходимо будет уведомить прокурора. Комиссия обязана соблюдать конфиденциальность.

Также законопроект предполагает получение бесплатной юридической помощи для сообщивших о коррупционных правонарушениях, передает РИА Новости.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru