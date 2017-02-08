«Почта России» пресекла отправку крупной партии наркотиков из Москвы

Группа молодых людей поздно ночью пыталась отправить из Москвы посылку с большим количеством психотропных веществ. Подозрительных клиентов остановили сотрудники безопасности.
Охранники одного из круглосуточных подразделений «Почты России» в Москве сначала позволили группе людей оформить подозрительную посылку, после чего незамедлительно сообщили об инциденте в полицию.
«Почта России»: «Граждане вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны».
В итоге сотрудникам «Почты России» удалось пресечь попытку пересылки крупной партии психотропных веществ из Москвы в ряд регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Почта России»: «В результате оказалось, что в 10 изъятых пакетах находится в общей сложности около 2 кг запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов. Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей в соответствии с постановлением суда были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения».
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
«Почта России»: «Граждане вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны».
В итоге сотрудникам «Почты России» удалось пресечь попытку пересылки крупной партии психотропных веществ из Москвы в ряд регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Почта России»: «В результате оказалось, что в 10 изъятых пакетах находится в общей сложности около 2 кг запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов. Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей в соответствии с постановлением суда были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения».
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
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