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  • 08.02, 21:44

Московская студентка случайно пырнула одногруппника ножом

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Московская студентка случайно пырнула одногруппника ножом

Московская студентка случайно пырнула одногруппника ножом

Столичная полиция выясняет обстоятельства ранения студента Колледжа современных технологий.

Сам молодой человек, обратившийся в медицинское учреждение, сообщил, что одногруппница случайно ударила его в висок канцелярским ножом.

Пострадавшего сначала госпитализировали, однако после медосмотра отпустили домой. Как сообщает ТАСС, от письменных объяснений и подачи заявления он отказался.

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