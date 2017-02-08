Дело чести
Дело чести 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.02, 21:45

Мона Лиза своей загадочной улыбкой обязана сифилису

6 комментариев
Мона Лиза своей загадочной улыбкой обязана сифилису

Мона Лиза своей загадочной улыбкой обязана сифилису

Мона Лиза своей загадочной улыбкой обязана сифилису
  • Фото Associated Press © 2017

    • Британский искусствовед объяснил загадочную улыбку женщины, которая позировала Леонардо да Винчи для картины «Мона Лиза».

    Знаменитая «Джоконда» считается портретом Лизы Герардини, которая была женой флорентиийца Франческо дель Джокондо, торговавшего шелками. В монастырских бухгалтерских книгах сохранились свидетельства, что эта знатная дама в местной аптеке приобретала улиточную воду, которой в начале XVI века лечили сифилис.

    Выводы британского искусствоведа Джонатана Джонса приводит The Guardian. Сообщается, что в 1503 году, когда Герардини позировала для да Винчи, сифилис был весьма распространен в Европе. Есть мнение, что эту болезнь в Старый Свет завезли из Америки в конце XV столетия. Также исследователь оценил пейзаж, на фоне которого изображена загадочная женщина. Джонс уверен, что тайна объясняется просто: за плечами дамы разливается море и виднеются горы — символ Нового Света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.

    Прошлой весной итальянский ученый Сильвано Винчети заявил, что «Джоконда» — это портрет андрогина — полумужчины, полуженщины. Автор этой версии разглядел на картине черты предполагаемого любовника живописца и его подмастерья Джана Джакомо Капротти, известного как Салаи (Дьяволенок).

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru