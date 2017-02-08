Мона Лиза своей загадочной улыбкой обязана сифилису

Британский искусствовед объяснил загадочную улыбку женщины, которая позировала Леонардо да Винчи для картины «Мона Лиза».
Знаменитая «Джоконда» считается портретом Лизы Герардини, которая была женой флорентиийца Франческо дель Джокондо, торговавшего шелками. В монастырских бухгалтерских книгах сохранились свидетельства, что эта знатная дама в местной аптеке приобретала улиточную воду, которой в начале XVI века лечили сифилис.
Выводы британского искусствоведа Джонатана Джонса приводит The Guardian. Сообщается, что в 1503 году, когда Герардини позировала для да Винчи, сифилис был весьма распространен в Европе. Есть мнение, что эту болезнь в Старый Свет завезли из Америки в конце XV столетия. Также исследователь оценил пейзаж, на фоне которого изображена загадочная женщина. Джонс уверен, что тайна объясняется просто: за плечами дамы разливается море и виднеются горы — символ Нового Света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.
Прошлой весной итальянский ученый Сильвано Винчети заявил, что «Джоконда» — это портрет андрогина — полумужчины, полуженщины. Автор этой версии разглядел на картине черты предполагаемого любовника живописца и его подмастерья Джана Джакомо Капротти, известного как Салаи (Дьяволенок).
Выводы британского искусствоведа Джонатана Джонса приводит The Guardian. Сообщается, что в 1503 году, когда Герардини позировала для да Винчи, сифилис был весьма распространен в Европе. Есть мнение, что эту болезнь в Старый Свет завезли из Америки в конце XV столетия. Также исследователь оценил пейзаж, на фоне которого изображена загадочная женщина. Джонс уверен, что тайна объясняется просто: за плечами дамы разливается море и виднеются горы — символ Нового Света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.
Прошлой весной итальянский ученый Сильвано Винчети заявил, что «Джоконда» — это портрет андрогина — полумужчины, полуженщины. Автор этой версии разглядел на картине черты предполагаемого любовника живописца и его подмастерья Джана Джакомо Капротти, известного как Салаи (Дьяволенок).
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