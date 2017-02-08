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  • 08.02, 21:44
В петербургском ТЮЗе персонажей «Гамлета» отправили в СССР. Санкт-Петербург, Шекспир, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В петербургском ТЮЗе персонажей «Гамлета» отправили в СССР

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В петербургском ТЮЗе персонажей «Гамлета» отправили в СССР

В петербургском ТЮЗе персонажей «Гамлета» отправили в СССР

    Новая сцена прославленного театра открывается спектаклем Дмитрия Волкострелова «Розенкранц и Гильденстерн».

    Театр юных зрителей имени Брянцева готовится к юбилею. Подарком к 95-летию станет новая сцена. В устроенном по принципу лофт-пространства зале уже идут репетиции премьерного спектакля «Розенкранц и Гильденстерн».

    Обладатель «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов для двух второстепенных персонажей «Гамлета» сочинил некую лингвистическую историю. Его герои играют в шахматы и проживают в СССР 1980-х накануне перестройки.

    Для камерной постановки режиссер объединил тексты одноименной пьесы Тома Стоппарда, трагедии Шекспира и даже выдержки из отрывных календарей 1984 и 1985 годов.

    Дмитрий Волкострелов, режиссер-постановщик: «Мне показалось, что в нашей культуре есть такие же люди, которые ничего плохого и ничего хорошего не сделали. И мы подумали о собирательном образе советского человека, который жил в этой системе и не мог из этой системы выбраться. Точно так же как Розенкранц и Гильденстерн не могут выбраться из пьесы Шекспира. Они навсегда в ней заключены. Как советский человек в 80-е годы. Эта система заданного существования».

    Кроме того, к юбилею провели и реставрацию здания. Если обновленными фасадами и мозаичными панно петербуржцы любуются уже с осени, то каким стал большой зал зрители оценили только в этом году. Интерьер сменил расцветку на светло-голубой, получил новую обивку и кресла.

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