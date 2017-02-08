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  • 08.02, 21:44

Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

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Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

В Кировской области прокуроры заставили микрофинансовую организацию снизить ставку по кредиту.

Установлено, что жительница города Омутнинска (Кировская область) взяла займ на 20 дней под 292% годовых. Однако через некоторое время микрофинансовая организация и заемщица заключили дополнительное соглашение. Был изменен срок возврата долга, а стоимость кредита выросла до немыслимых до 2379% годовых. Позднее женщина обратилась за помощью в надзорное ведомство.

Кировская прокуратура установила, что кредитная организация нарушила закон, установив слишком высокий процент. Ставка по кредиту заявительницы была снижена, а сотрудник, допустивший нарушение, — привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что недавно микрофинансовые организации резко раскритиковал патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ отметил, что обращающиеся за мелкими кредиты часто не понимают, в какую долговую яму ввязываются, и выразил возмущение «абсолютно аморальной практикой ростовщичества».

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