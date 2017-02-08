Водка и сигареты не вошли в список продовольственной помощи для бедных

По банковским картам адресной продовольственной помощи нельзя будет приобрести водку, сигареты и прочие «вредные» продукты, сообщили в Минпромторге РФ.
По специальным баллам, которые будут переводить нуждающимся гражданам на банковские карты, можно будет купить хлеб, муку, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевую воду, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. А также саженцы, семена и корма для животных.
Минпромторг РФ: «Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих „вредных“ продуктов».
Перечень продуктов разработан с учетом рекомендаций Минздрава. Карты могут быть использованы во всех магазинах, готовых работать в данной системе, добавили в министерстве.
Денежные средства россиянам по госпрограмме адресной продовольственной помощи будут, скорее всего, перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир», рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Он добавил, что систему продкарточек для малообеспеченных россиян могут запустить в 2018 году.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что разработанная программа продпомощи начнет работать уже в этом году.
Минпромторг РФ: «Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих „вредных“ продуктов».
Перечень продуктов разработан с учетом рекомендаций Минздрава. Карты могут быть использованы во всех магазинах, готовых работать в данной системе, добавили в министерстве.
Денежные средства россиянам по госпрограмме адресной продовольственной помощи будут, скорее всего, перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир», рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Он добавил, что систему продкарточек для малообеспеченных россиян могут запустить в 2018 году.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что разработанная программа продпомощи начнет работать уже в этом году.
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